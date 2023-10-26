Стрельба в штате Мэн стала крупнейшей по числу жертв в США в 2023 году
Стрельба в американском штате Мэн стала самой масштабной по числу погибших среди всех случаев вооруженного насилия в США за весь 2023 год. Об этом сообщила организация Gun Violence Archive (GVA), которая занимается сбором информации о происшествия с применением огнестрельного оружия.
В материале указали, что жертвами стрельбы в городе Льюистоне стали 16 человек. Этот показатель стал крупнейшим за весь год.
На втором месте по количеству погибших в ходе стрельбы стал случай в городе Монтерей-Парк в штате Калифорния. В июне в ходе вооруженного насилия там погибли 11 человек.
При этом телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщил, что число жертв при стрельбе в Мэне выросло до 22. О вооруженном нападении уже сообщили президенту США Джо Байдену. В российском посольстве в Соединенных Штатах рассказали РИА «Новости» , что внимательно следят за ситуацией в Льюистоне. Информации о пострадавших или погибших россиянах в ходе стрельбы не поступало.