Запад надеялся на успех украинского контрнаступления и выдавал желаемое за действительное. США и их союзники надеялись на обрушение российской экономики под давлением санкций, однако экономика РФ выстояла. Российская армия переходит в наступление, а оборонная промышленность во многом превосходит ВПК Запада, отметили в издании. Владимир Путин может «с удовольствием взирать» на достижения своей страны во внешней политике, о которых свидетельствует поддержка ключевых стран Азии и глобального Юга.

Путин за полгода до начала СВО подписал новую Стратегию национальной безопасности России. В ней прописана долгосрочная программа подготовки к конфронтации с Западом.

«Ничто из этого не должно вызывать удивления. <…> Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала», - подчеркнули в газете.

Запад допустил ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, делая ставку не только на внешнее воздействие, но и на внутренние перевороты. Однако народная поддержка СВО остается незыблемой, и «даже элиты не отвернулись от Путина», подытожили в газете.

Рост экономики России по результатам 2023 года составит более 3%, сообщил президент во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, стоит ли закрывать «окно в Европу» российский лидер ответил , что если дует, «можно и прикрыть, чтобы не простудиться».