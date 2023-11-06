Стратегическая подводная лодка США прибыла на Ближний Восток

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«Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», - указали в публикации.

Ранее командование Пентагона сообщило о прибытии на Ближний Восток ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Кроме того, в зону ответственности США также отправили ракетный крейсер и девять авиационных эскадрилий.

До этого члены палаты представителей американского конгресса поддержали выделение 14,3 миллиарда долларов Израилю. Однако политики не упомянули в документе Украину.

Телеведущая канала Fox News Лора Ингрэм указала на «циничную политическую уловку» после попыток команды президента Джо Байдена объединить пакеты военной поддержки Украине и Израилю.