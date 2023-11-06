06 ноября 2023, 10:47

Стратегическая подводная лодка США прибыла на Ближний Восток

РИА «Новости»
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Стратегическая атомная подводная лодка Соединенных Штатов класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.

«Подводная лодка класса „Огайо“ прибыла в зону ответственности Центрального командования США», - указали в публикации.

Ранее командование Пентагона сообщило о прибытии на Ближний Восток ударной группы во главе с авианосцем Dwight Eisenhower. Кроме того, в зону ответственности США также отправили ракетный крейсер и девять авиационных эскадрилий.

До этого члены палаты представителей американского конгресса поддержали выделение 14,3 миллиарда долларов Израилю. Однако политики не упомянули в документе Украину.

Телеведущая канала Fox News Лора Ингрэм указала на «циничную политическую уловку» после попыток команды президента Джо Байдена объединить пакеты военной поддержки Украине и Израилю.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 11:32
Минздрав Палестины заявил о гибели более 200 человек в секторе Газа за ночь
РИА «Новости»
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В результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа погибли свыше 200 человек. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинский Минздрав.

«Более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов, свидетелями которых сектор стал прошлой ночью», - указали в публикации.

Ранее не менее 12 человек стали жертвами атаки израильских ВВС на здание школы Аль-Фахура на севере Газы. Глава больницы Аль-Шифа сообщил, что в результате нападения погибли 15 человек, десятки получили ранения.

Кроме того, более 50 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

До этого Минздрав Палестины заявлял, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке жертвами атак ЦАХАЛ стали более 8,7 тысячи человек. Около 2030 человек пропали без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами разрушенных зданий.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 11:24
Израиль первым в истории сбил ракету в космосе
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Уничтожение израильскими военными баллистической ракеты хуситов, вероятно, стало первым в истории боем в космосе. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Авторы материала отметили, что ракету запустили 30 октября в направлении израильского города Эйлат.

«На прошлой неделе Израиль применил систему противоракетной обороны Arrow для ликвидации баллистической ракеты вне атмосферы Земли. Это случай стал первым боем в космосе в истории», - написали они.

Журналисты подчеркнули, что это первый случай использования системы ПРО Arrow по своему прямому назначению - для уничтожения баллистических ракет на высокой скорости и большой высоте.

Представители движения ХАМАС 7 октября нанесли ракетный удар по Израилю из сектора Газа. После этого бойцы проникли в приграничные регионы соседней страны. В ответ Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

Ранее стало известно, что хуситы Йемена обстреляли военные объекты Израиля с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Израиль Ракеты Военные
06 ноября 2023, 11:12
ООН заявила о крупнейших потерях организации после боев в Газе
РИА «Новости»
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Число жертв среди работников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выросло до 88 на территории сектора Газа. Этот показатель оказался самым большим за историю конфликтов, во время которых организация оказывала свою помощь, уточнили в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств ООН.

«Число сотрудников <…>, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР. Это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте», - отметили в документе.

Данное заявление подписали замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Представители всемирной гуманитарной организации призвали палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а также прекратить огнь в секторе Газа.

«Прошло 30 дней. Всему есть предел», - подчеркнули в ООН.

Ранее экс-чиновник Организации Объединенных Наций Крэйг Мохаибер нашел элементы геноцида в действиях Израиля в Газе. При этом, по его словам, в последние 30 лет ООН отказалась от акцента на международных нормах прав человека.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 11:05
Зеленский пообещал объяснить Трампу невозможность урегулирования конфликта с Россией
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов объяснить бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, почему конфликт невозможно урегулировать в течение суток. Его слова привел телеканал NBC.

«Приглашаю Трампа посетить Украину. Думаю, мне понадобится около 24 минут, чтобы объяснить, почему он не сможет принести нам мир», - сказал Зеленский.

Украинский президент также отметил, что ему ничего не известно о вероятном сокращении поддержки страны в случае переизбрания Трампа на пост президента США.

«Рядовые жители США выступают за продолжение поддержки, поэтому Трамп, возможно, не сможет отказаться от поставок», - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что в состоянии склонить Россию и Украину к урегулированию конфликта в течение суток. Политик уточнил, что призвал бы глав государств начать переговоры.

Также бывший президент США отмечал, что Украине следует отдать России области с русскоязычным населением.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия Украина

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