Страны Персидского залива и Китай договорились укреплять торговые связи

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Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и Кувейт, входящие в состав ССАГПЗ, будут активнее работать с Китаем по направлениям цифровой экономики и инфраструктурного развития. Кроме того, страны укрепят цепочки поставок, глобальных механизмов и коммуникацию между государствами.

Страны договорились об этом в рамках инициативы «Один пояс - один путь», встреча представителей ССАГПЗ прошла в городе Гуанчжоу. Китайскую сторону представлял министр коммерции Ван Вэньтао.

Ранее СМИ заявили, что Евросоюз планирует запустить альтернативу китайской программе «Один пояс - один путь». Объединение проведет в Брюсселе форум «Глобальный портал», на котором представители стран обсудят программу для новой международной площадки. В мероприятии примут участие лидеры Намибии, Молдавии, Сенегала и Бангладеш, а также руководители крупнейших корпораций.