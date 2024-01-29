Страны НАТО решили создать «военный Шенген»

Авторы материала заверили, что лидеры Североатлантического альянса не первый год планируют создать подобие шенгенской зоны для военнослужащих. Это позволит им без препятствий перемещаться в границах стран-участниц НАТО.

«Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии „военных коридоров“ в Европе, и результаты могут объявить до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», - уточнили журналисты.

Пока учения стран НАТО сопровождаются огромным количеством бумажной волокиты. Бюрократия сильно помешает в случае военного кризиса, подчеркнули авторы.

Бумажные отчеты связаны даже с правилами использования одинаковой формы военных в разных странах НАТО. Журналисты пояснили, что сейчас десантники одного государства - члена блока не могут использовать парашюты других государства альянса.