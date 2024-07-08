08 июля 2024, 08:21

Страны НАТО раскритикуют Китай на саммите из-за России

РИА «Новости»
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Страны НАТО по итогам саммита выступят с критикой Китая, который в последнее время попал в «список угроз» Запада. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

В повестку саммита Североатлантического альянса НАТО в Вашингтоне 9–11 июля также войдут темы, связанные с Украиной, Россией и увеличением военных расходов в Европе.

В издании подчеркнули, что НАТО обвиняет Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации. В итоговом коммюнике блок раскритикует страну за поддержку России, указали в газете.

В 2022 году в документе НАТО Китай назвали «системным вызовом», а в 2023 указали на угрозы со стороны этого государства. В коммюнике отмечали, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Стороны «проведут углубленный обмен мнениями», указали в китайском дипломатическом ведомстве.

Саммиты Россия НАТО Китай
08 июля 2024, 07:53
Стало известно, что обсудят Орбан и Си Цзиньпин
Global Look Press
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Лидер КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прибыл в Пекин в рамках «миссии мира», обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщили в МИД Китая.

«Они проведут углубленный обмен мнениями», - подчеркнули в ведомстве.

Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Венгерский премьер опубликовал в социальной сети Х снимок из китайского аэропорта.

На прошлой неделе Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках визита премьер Венгрии задал российскому лидеру вопросы об украинском конфликте. Путин во время беседы с Орбаном назвал уход ВСУ из новых регионов России условием для переговоров с Украиной.

Китай Си Цзиньпин Виктор Орбан
08 июля 2024, 07:45
Запад усомнился в улучшении отношений с Ираном при новом президенте
Global Look Press
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Отношения Запада и Ирана вряд ли сильно изменятся, несмотря на приход к власти нового президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщила газета Financial Times.

Источник издания отметил, что на Западе будут приветствовать менее враждебную риторику со стороны Ирана, но глава государства не сможет существенно повлиять на уже сложившиеся между странами отношения.

«Мы слушаем слова Пезешкиана с большим интересом, но время слов прошло. Нам нужно видеть действия», - уточнил один высокопоставленный западный дипломат в Тегеране.

Он подчеркнул, что президент не сможет распространить свое влияние на ядерную программу и вопросы поддержки групп боевиков на Ближнем Востоке, в том числе «Хезболлы» в Ливане. По информации газеты, эти темы находятся в ведении не главы государства, а верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и Корпуса стражей исламской революции.

После смерти президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в стране провели внеочередные выборы. Лидером государства стал кандидат от реформаторского крыла , бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.

Дипломатия Запад Иран Ближний Восток
08 июля 2024, 07:24
Демократы призвали Байдена отказаться от участия в выборах
Global Look Press
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Некоторые демократы в конгрессе призвали действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Некоторые демократы в конгрессе призвали действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на источники.

«Ряд членов палаты представителей от Демократической партии сказали лидеру демократического меньшинства Хакиму Джеффрису, что президенту Джо Байдену стоит выйти из президентской кампании», - отметили авторы материала.

Конгрессмены забеспокоились из-за возможного ущерба для демократов в случае, если Байден и дальше продолжит участвовать в президентской гонке. Они предположили, что ситуация может помешать партии получить большинство в палате представителей на следующих выборах.

Как заявили журналисты Washington Post , группа спонсоров Демократической партии готова выделить два миллиона долларов, если Байден выйдет из президентской гонки. При этом они не назвали конкретного кандидата на замену действующего главы государства.

Джо Байден Выборы
08 июля 2024, 05:41
Польша подняла в воздух самолеты из-за России
РИА «Новости»
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Польша подняла в воздух свои и союзные военные самолеты якобы в связи с активностью российской дальней авиации. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования вооруженных сил республики в соцсети X.

Польские военные предупредили, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума. Это связано с подъемом в воздушное пространство военных самолетов.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», - говорится в публикации.

До этого поляки поднимали в воздух самолеты по той же причине 1, 7, 12 и 22 июня.

Ранее американский беспилотник Global Hawk заметили вблизи Калининградской области. Аппарат вылетел с натовской авиабазы Сигонелла в Италии, пролетев через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.

В начале июля министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что в стране могут создать второй учебный центр НАТО для боевиков ВСУ.

Самолеты Россия Польша

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