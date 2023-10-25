Страны НАТО призвали запастись огромным количеством оружия

«Нам нужны или огромные запасы оружия, или огромные свободные производственные мощности для быстрого производства и закупки», - сказал он.

Йенс Столтенберг подтвердил, что страны НАТО понесут большие финансовые издержки в мирное время, но это критически важно в случае войны. Он призвал правительства пересмотреть систему регулирования военной промышленности и компенсировать частным военным компаниям затраты на расширение. По его мнению, важно глобализировать производство вооружений.

Генсек НАТО сказал, что пока не знает, как решить эти задачи. Он заявил, что форум представителей западной военной промышленности в Стокгольме должен помочь в этом.

Оружие для Украины на Западе почти закончилось, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он сказал, что поставки начали с наполовину опустевших складов.