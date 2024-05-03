Страны НАТО призвали приготовиться к возможной блокаде Балтики

«Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем - возможную блокаду в Балтийском море», - сказал Херем.

Он отметил, что эстонским войскам удалось улучшить свои морские возможности, указав на имеющееся вооружение. В частности, Военно-морской флот (ВМФ) страны располагает морскими минами и противокорабельными ракетами.

По словам командующего ВС Эстонии, при таких ресурсах потенциальный агрессор вряд ли развернет корабельную и противовоздушную оборону на Балтике. Он добавил, что благодаря этому Эстония и страны НАТО смогут оказывать воздушную и морскую поддержку со стороны союзников.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что Россия якобы подавляет GPS-сигналы в районе Балтийского моря. По мнению министров, помехи приведут к воздушной катастрофе.