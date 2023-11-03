Страны НАТО осознали, чем грозит закрытие Балтики для России

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Он подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса. По его словам, такую идею используют только «легковесные политики».

«Те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», - сказал Грушко.

После утечки на газопроводе Balticconnector президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил странам НАТО закрыть Балтийское море для отечественного судоходства, если причастность России к ЧП подтвердится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание латвийского лидера. Он подчеркнул, что России не приемлет никаких угроз в свой адрес.