Страны НАТО осознали, чем грозит закрытие Балтики для России
Страны НАТО осознают, что никто не попадет в Балтику, если доступ к морю зароют для России. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на Веронском евразийском экономическом форуме. Его процитировал ТАСС.
Он подчеркнул, что Балтика никогда не станет внутренним морем Североатлантического альянса. По его словам, такую идею используют только «легковесные политики».
«Те люди, которые принимают решения в НАТО, и военные стратеги прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», - сказал Грушко.
После утечки на газопроводе Balticconnector президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил странам НАТО закрыть Балтийское море для отечественного судоходства, если причастность России к ЧП подтвердится.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывание латвийского лидера. Он подчеркнул, что России не приемлет никаких угроз в свой адрес.