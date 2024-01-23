Страны НАТО не уведомили Белоруссию о военных учениях

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на „крупнейшее за десятилетия“ учение, но ни уведомления, ни приглашения Республика Беларусь не получала», - заявил Ревенко.

Этим страны НАТО нарушили положения глав V и VI Венского документа, по которым они обязаны уведомить об учениях и пригласить принять участие в наблюдении.

Ранее стало известно, что Белоруссия наращивает силы РЭБ на западной границе из-за усиления группировки НАТО в регионе. Об этом сообщил председатель Генштаба Виктор Гулевич.