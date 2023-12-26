«Страны может не стать». Сербию призвали защитить волю своего народа

По его мнению, США и ЕС разворачивают в Сербии «хорошо известный сценарий», к которому прибегают, когда в других государствах не получается привести к власти «своих марионеток». Заявляется о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, ситуация «раскачивается извне», людей подталкивают к протестам. Любое стремящееся к суверенитету государство сталкивается с этим, продолжил Володин.

Он напомнил, что на внеочередных парламентских выборах победила коалиция действующего лидера Сербии Александра Вучича - люди не поддержали «тех, на кого делали ставку Вашингтон и Брюссель». При этом представители парламентской ассамблеи ОКДБ были на выборах наблюдателями и не нашли нарушений.

В основе суверенитета - право жителей самостоятельно планировать будущее своей страны, констатировал спикер Госдумы.

«В этой связи действующие власти Сербии обязаны защитить волю сербского народа и выбор большинства. Что бывает в противном случае - всем хорошо известно: страны может не стать», - подчеркнул Вячеслав Володин.

О том, что Запад действует в Сербии по уже известным «схемам и лекалам», накануне заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.