Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов

В заявлении по итогам саммита лидеров объединения отметили, что пристальное внимание будет уделено контролю над соблюдением потолка цен на российскую нефть и введению санкций против тех стран и организаций, которые способствуют Москве обходить ограничения.

Также в документе указали на необходимость увеличения усилий по сокращению доходов России от экспорта металлов.

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов должна стать одним из приоритетов для союзников Украины. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский.