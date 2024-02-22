22 февраля 2024, 16:51

Страны G7 решили никогда не признавать выборы в новых регионах России

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Государства G7 намерены пообещать никогда не признавать результаты выборов в новых регионах России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, страны «Большой семерки» призовут российскую сторону «полностью вывести свои войска» с украинской территории. Государства G7 заверят Украину, что их поддержка не угаснет и пообещают увеличить военную помощь.

Лидеры «Большой семерки» подтвердят, что активы Центробанка останутся замороженными до тех пор, пока Россия не согласится возместить «ущерб», нанесенный Украине.

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский ранее подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Заключение договора прошло в Париже. Отправной точкой для подписания документа стала декларация G7, которую приняли летом 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе.

G7 Выборы Выборы президента — 2024
22 февраля 2024, 17:58
Американским и британским судам запретили заходить в Красное море
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Йеменские хуситы уведомили страховые и судоходные страховые компании о запрете для американских и британских кораблей заходить в воды Красного моря. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что хуситы запретили судам под флагами США и Великобритании заходить в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив. То же самое касается кораблей, зарегистрированных в Израиле.

После эскалации конфликта в сектора Газа представители движения предупредили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, пока в палестинском анклаве не прекратятся боевые действия.

Министры иностранных дел стран - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе 19 февраля одобрили начало военной миссии для охраны судоходства в Красном море. Операция станет важным шагом на пути создания единой обороны Европы, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

США Великобритания Израиль Корабли
22 февраля 2024, 17:45
Российские боеприпасы нашли на месте убийства Кузьминова в Испании — СМИ
Unsplash
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Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет на Украину в 2023 году, использовали российские боеприпасы. Об этом сообщило испанское издание El Periódico.

Близкие к следствию источники подчеркнули, что точный калибр и марка патронов не разглашаются.

Тело пилота обнаружили в Испании 19 февраля. Спустя сутки стало известно, что Гражданская гвардия засекретила расследование дела.

По данным СМИ, перебежчик Кузьминов въехал в Испанию по паспорту Украины , полученному 22 сентября 2023 года. В графе «Место рождения» значился Донецк. Документ зарегистрировали на имя некоего Игоря Шевченко.

Испанские спецслужбы сообщили, что российская сторона якобы причастна к убийству Кузьминова. Однако там не смогли уточнить, о каких именно структурах идет речь.

Убийцы летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет на Украину в 2023 году, использовали российские боеприпасы. Об этом сообщило испанское издание El Periódico.

Вертолеты Убийства Испания
22 февраля 2024, 16:04
Британия ввела новые антироссийские санкции
piqsels
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Власти Великобритании ввели новые санкции против России. Под ограничения попали производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью, сообщили на сайте правительства королевства.

В санкционный список Соединенного Королевства вошли представители руководства Уральской горно-металлургической компании. В рамках мер против России Британия ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

Также рестрикции применили к председателю совета директоров Объединенной металлургической компании.

Накануне стало известно, что Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций. Ограничения вступят в силу к 24 февраля. В санкционный список войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.

Великобритания Санкции Россия
22 февраля 2024, 14:57
Ситуацию с платежами из России назвали критической в Турции
Freepik
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Проблемы с платежами из России на фоне новых санкций Соединенных Штатов постепенно становятся критическими. Турецкие экспортеры просят разрешить операции в обход банков, сообщило издание Ekonomım.

«Масштабы проблем с денежными переводами из России усугубляются с каждым днем. Экспортные счета не могут быть закрыты, поскольку банки Турции с января отклоняют платежи из России», - написали авторы материала.

Компании просят сделать исключение. Они пытаются получить возможность проводить платежи через банки третьих стран. Пока экспорт застопорился.

Примечательно, отметили журналисты, что проблемы с платежами начались после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию. Российские власти выходили на контакт с турецкими, чтобы помочь в решении ситуации. Существует также проблема с импортом, сообщало издание.

Ранее ассоциация банков Турции сообщила о проблемах с платежами с российской стороной. Экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы. Причина в том, что торговые отношения двух стран осложнило давление США на Турцию в связи с санкциями.

США Турция Банки Санкции Россия

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