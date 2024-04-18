Страны G7 продолжат вводить антироссийские санкции

«Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций», - указали в документе.

Также «Большая семерка» будет противодействовать попыткам обходить санкции , в том числе «через действия против субъектов из третьих стран». В G7 подчеркнули, что продолжат продумывать схемы по предотвращению поставок передовых материалов в Россию. Представители страны заявили о намерении снижать нефтегазовые доходы РФ, в частности, с помощью механизма потолка цен на нефть.

По мнению руководителей финансовых ведомств, заявление которых опубликовали на сайте итальянского председательства в G7, введенные санкции против России «ослабили ее возможности» по боевым действиям и якобы «серьезно повлияли на экономику».