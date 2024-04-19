Страны G7 призвали сократить импорт энергоресурсов из России

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление, в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление , в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Страны осудили удары по энергетическим объектам Украины. Они заявили, что следует компенсировать ущерб, в том числе за счет обездвиженных суверенных активов России за рубежом. Участники заседания приветствовали планы Евросоюза принять правовые акты для использования доходов от замороженных счетов.

«Мы будем продолжать нашу работу и консультировать перед Апулийским саммитом по всем возможным направлениям и вариантам, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы можно было бы использовать для поддержки Украины в соответствии с правовыми системами и международным правом», - заявили министры.

По итогам заседания представители стран G7 договорились сократить импорт энергоресурсов из России и пообещали укрепить украинскую систему ПВО. Саммит лидеров G7 пройдет в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.