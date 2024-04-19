19 апреля 2024, 18:15

Страны G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

РИА «Новости»
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Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации договора. <…> Настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», - подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ еще 2 ноября 2023 года. Американские СМИ назвали этот шаг «ошеломляющим». При этом в МИД РФ констатировали, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике , выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

Отмечается что страны «серьезно обеспокоены» заявлениями России, касающимися испытаний ядерных взрывчатых веществ.

G7 Ядерное оружие Россия
19 апреля 2024, 18:48
Финский премьер отказался обсуждать с русскоязычными жителями открытие границы
РИА «Новости»
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Об этом написали в Telegram-канале «Александровское общество».

Орпо посетил границу с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активисты «Александровского общества» хотели пообщаться с ним на «важнейшую тему», сообщить, насколько сильно ситуация «усложнила жизнь» многих людей.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», - отмечается в публикации.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо осматривали границу с вертолета.

В начале апреля в Финляндии состоялась акция протеста из-за закрытия границы с Россией. В ней приняли участие около 50 человек. Подобный митинг также проходил в январе по инициативе «Александровского общества».

Это некоммерческая общественная организация, выступающая за поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских и русскоязычных финнов, а также «всех людей, разделяющих ценности правового государства».

Финляндия Россия Урсула фон дер Ляйен
19 апреля 2024, 15:40
Неизвестный пригрозил взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже
Global Look Press
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Неизвестный заперся в здании консульства Ирана в Париже. Мужчина угрожает взорвать себя. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

«На данный момент мужчина заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать», - указали авторы материала.

Мужчина, предположительно, находится в жилете смертника. Как сообщил очевидец, злоумышленник вошел в здание консульства примерно в 11:00 по местному времени. Вместе с мужчиной в диппредставительстве находятся сотрудники.

Правоохранители оцепили территорию вокруг площади Трокадеро. Префект парижской полиции распорядился привлечь к операции специальный отряд BRI, работающий в случаях повышенного риска безопасности.

Недавно в Санкт-Петербурге задержали жителя Саратовской области. Мужчина угрожал взорвать гранату в доме на Народной улице. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.

Париж Мужчины Иран Полиция
19 апреля 2024, 15:06
«Большая семерка» пообещала найти законный способ присвоить российские активы
РИА «Новости»
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Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление, в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в итальянском городе Капри обсудили способы законной конфискации замороженных активов России. Они выпустили заявление , в котором пообещали продолжить консультации по этому вопросу.

Страны осудили удары по энергетическим объектам Украины. Они заявили, что следует компенсировать ущерб, в том числе за счет обездвиженных суверенных активов России за рубежом. Участники заседания приветствовали планы Евросоюза принять правовые акты для использования доходов от замороженных счетов.

«Мы будем продолжать нашу работу и консультировать перед Апулийским саммитом по всем возможным направлениям и вариантам, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы можно было бы использовать для поддержки Украины в соответствии с правовыми системами и международным правом», - заявили министры.

По итогам заседания представители стран G7 договорились сократить импорт энергоресурсов из России и пообещали укрепить украинскую систему ПВО. Саммит лидеров G7 пройдет в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

G7 Международные отношения Запад Деньги
19 апреля 2024, 14:53
Польша передаст Литве напавших на экс-главу ФБК Волкова
Unsplash
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Двух подозреваемых в нападении на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** задержали в Польше. Их передадут Литве после окончания необходимых процедур, сообщил литовский лидер Гитанас Науседа.

«Благодарю Польшу за отличную работу. <…> Я обсудил это с президентом Польши и поблагодарил за прекрасное сотрудничество», - процитировал Науседу портал LRT.

На Волкова** напали с молотком в марте в Вильнюсе. Перед этим в его машине разбили окно, распылили слезоточивый газ. На появившихся после происшествия фотографиях пострадавший весь в кровоподтеках, из ран на ноге течет кровь. Волков рассказывал журналистам, что его много раз ударили по ноге молотком для отбивных.

В России экс-главу ФБК* еще осенью 2021 года объявили в розыск по уголовной статье о создании экстремистского сообщества и руководстве им.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

Литва Польша Избиения

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