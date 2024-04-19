Страны G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации договора. <…> Настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», - подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ еще 2 ноября 2023 года. Американские СМИ назвали этот шаг «ошеломляющим». При этом в МИД РФ констатировали, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике , выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

Отмечается что страны «серьезно обеспокоены» заявлениями России, касающимися испытаний ядерных взрывчатых веществ.