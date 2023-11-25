Страны Евросоюза указали на необходимость смягчить санкции против России

Еврокомиссия предложила запретить импортерам перепродавать товары из России или для использования в России. В ЕК также настаивали на введении новых требований о внесении на целевой депозитный счет компаний определенной суммы, половина которой должна уходить в целевой фонд для Украины. Это будет происходить в случае нарушения санкций. Контракты с конкретными организациями также грозятся разорвать.

«Но дипломатические представители из группы крупных стран-членов выразили ряд опасений в связи с этим предложениями, в том числе о законности», - указали в материале.

По данным агентства, некоторые страны ЕС также захотели уменьшить радиус распространения новых потенциальных санкций и сократить список товаров, на которые будут распространяться ограничения.

Кроме того, государства выразили опасения насчет требований по контрактам, которые могут снизить конкурентоспособность многих компаний.

Ранее Чехия заявила о намерении продлить особое разрешение Евросоюза на импорт российской нефти. Страна также поддержит Словакию, если та обратиться в ЕС с таким предложением.