Страны Евросоюза испугались обратного эффекта конфискации активов России

Немецкий чиновник заявил о существовании финансовых рисков при использовании доходов от замороженных активов в качестве залога для кредитов или облигаций на помощь Украине. По его словам, в случае мирных переговоров Россия потребует свои деньги обратно, а Евросоюз не сможет их вернуть.

«Может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого, если вы уже заложили эти активы», - предупредил он.

Кроме того, на Западе опасаются, что изъятие российских активов в пользу Украины вызовет «шквал репарационных требований». Например, страны, пострадавшие от двух мировых войн, потребуют возмещения от Германии, а бывшие колонии - от метрополий.

Страны «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию активов России , несмотря на призывы Украины.

Ura.ru сообщил, что из страха возмездия они занялись поиском альтернативных вариантов использования этих денег.