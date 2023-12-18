Страны ЕС выбросили вакцины от COVID-19 на четыре миллиарда евро

Россия сможет очень долго продолжать специальную военную операцию — с таким заявлением вышел в эфир немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Корреспондент работает в России — это к слову о цензуре, в которой Запад обвиняет Кремль. Такой громкий тезис прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным. О телемарафоне с участием российского лидера заговорили все, заявил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Тут все просто: решения они, к сожалению, не принимают, но вот настроение в обществе меняется, и это не мои тенденциозные догадки - об этом пишет деловое американское агентство Bloomberg.

Взгляните: все больше украинцев готовы на территориальные уступки России. Репортеры ссылаются на независимый опрос и приводят некоторые цифры: около 19% опрошенных высказались за передачу земель РФ. По сравнению с 14% в прошлом месяце и 10% в мае.

Вы скажете - так это меньшая часть. Но! Первое: обратите внимание, что за какие-то несколько месяцев показатель вырос вдвое. А второе: как вы думаете, все отвечают честно и никто прямо не боится? Люди же не глупые и понимают, в каком режиме живут. И уж если мы с вами можем, даже вот в рамках этого выпуска, знакомиться с нарративом западной прессы, то и они почитывают.

Западная пресса как зеркало души аудитории, помните? Простые обыватели могут зайти на сайт American Conservative и найти статью, где сказано, что американцы устали отдавать Украине кровно заработанные миллиарды. Это публицистика, безусловно, но факты ведь ее подтверждают.

Но Зеленский постоянно покидает свои ворота и вообще отвлекается от игры. Вместо того, чтобы принять пас, он объявляет тайм-аут и отправляется за помощью в другую лигу. Но там ему почти прямым текстом говорят: все, Владимир Александрович, время вышло.

Зеленский не сдается и грозится выпускать собственное оружие на территории Украины Сильно сомневаюсь, что технически возможно скрытно построить целый завод, ну и к тому же - почему раньше не делали? Пытается он растянуть время у власти - люди послушают про завод и, может быть, еще будут в проукраинских опросах рассказывать, что поддерживают батюшку в зеленой вышиванке.

А потом бац - отрезвляющий удар по голове. Как, например, от Spectator , где сказано, что конфликт убивает Украину и пора Западу это понять. Ужас в том, что коллективный Запад это прекрасно понимает, но мечта ослабить Россию не отпускает.

И вишенка на торте от издания Federalist , где сказано, что конгресс должен воспользоваться самыми действенными инструментами и запретить Байдену отдавать украинцам американские деньги.

И все вышеописанное и сказанное ранее с легкостью укладывается в аналитическую статью японской редакции Hokkaido Shimbun. Зыбкое единство, застой контрнаступления, разногласия между президентом и высшим военным руководством - это приведет к краху Украины.

Правильнее все же, мне думается, краху режима Зеленского. А украинцы - братский народ, они им были, есть и в конечном итоге будут.

TV2 - штаб-квартира в Дании - написал: «Для Украины настали тяжелые дни - без западной поддержки она обречена». И вы думаете, что только мы можем это прочесть? Соседи видят, как меняется роза ветров. И никакого просвета не заметно.

Die Zeit подводит жирную черту: «ВСУ придется пережить зиму без поддержки, жертв будет гораздо больше». Ну куда ж еще, хочется спросить. И тут всплывает в голове сигнал Путина: мир гораздо ближе, чем кажется, только на его пути встали толстосумы в полосатых штанах и пиджаке, на котором пятьдесят звездочек.

В самой Европе уже смеются над «изоляцией России» «Россия располагает совсем иными ресурсами [нежели Украина], совершенно иными финансовыми средствами. И Россия обходит санкции везде, где только может. Россия продает свою нефть и свой газ через СПГ, то есть сжиженный газ, в первую очередь не по газопроводу, а посылая все на международные рынки при помощи танкеров СПГ», - заявил немецкий журналист.

Вот французы передают - это сайт радиостанции Europe 1 , что российская экономика процветает, несмотря на западные санкции. <...> Здесь речь о 12 раундах санкций, которые должны были разрушить российскую экономику, но в Кремле придумали, как не только остаться на плаву, а добиться еще и роста.

Кстати, о положительной динамике накануне говорил и Владимир Путин - для нас было важно слышать это.

Для кого предназначался посыл? Американский телеканал CNN уловил сигнал, который российский лидер подал Украине. Ведущие прямо-таки подчеркнули: это был посыл всем украинцам. Речь идет о заявлении Путина в отношении демилитаризации Украины или силовой альтернативе.

Я позволю себе поправить западных «партнеров»: это не народу сигнал. Сейчас объясню, почему. Это даже послание не столько Киеву, сколько Вашингтону.

Далее - его прямая речь.