Страны ЕС собрались выступить с заявлением о выборах президента России

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По его словам, тему хотят обсудить на встрече глав МИД стран сообщества. Она пройдет в Брюсселе 18 марта.

«Они будут это обсуждать, кроме того, страны ЕС планируют выступить с совместным заявлением в понедельник утром», - указал источник агентства.

Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. Голосование продлится с 15 по 17 марта. Избирательные участки по всей стране будут работать с 08:00 до 20:00.

Претендентами на пост главы государства стали четыре кандидата, зарегистрированных ЦИК. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.

Страны - участницы Евросоюза намерены в понедельник, 18 марта, обнародовать совместное заявление по выборам президента России. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник сообщило РИА «Новости».