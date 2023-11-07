Страны ЕС испугались передачи российских активов Украине

По его данным, Бельгия и Люксембург, управляющие большей частью замороженных активов России в ЕС, опасаются, что передача этих денег Украине приведет к дестабилизации мировой финансовой системы.

«Нам необходима юридическая база. Совершенно очевидно, что одна лишь только Бельгия не может ее разработать», - отметил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Также в целесообразности передачи российских денег Украине усомнились во Франции, Германии и Европейском центробанке. Там не исключили, что такой шаг спровоцирует потрясения на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможную передачу российских активов Украине воровством. Председатель нижней палаты парламента предупредил, что такие действия потребуют симметричного ответа России.