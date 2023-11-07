07 ноября 2023, 13:36

Страны ЕС испугались передачи российских активов Украине

Pxhere
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Предложение направить замороженные российские активы Украине вызвало опасение в нескольких странах Евросоюза. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.

По его данным, Бельгия и Люксембург, управляющие большей частью замороженных активов России в ЕС, опасаются, что передача этих денег Украине приведет к дестабилизации мировой финансовой системы.

«Нам необходима юридическая база. Совершенно очевидно, что одна лишь только Бельгия не может ее разработать», - отметил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Также в целесообразности передачи российских денег Украине усомнились во Франции, Германии и Европейском центробанке. Там не исключили, что такой шаг спровоцирует потрясения на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал возможную передачу российских активов Украине воровством. Председатель нижней палаты парламента предупредил, что такие действия потребуют симметричного ответа России.

Европа Россия Украина Деньги
07 ноября 2023, 14:14
Зурабишвили призвала грузин 8 ноября выйти на улицы
Unsplash
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В Тбилиси 8 ноября пройдет митинг в поддержку вступления Грузии в Евросоюз. Президент Саломе Зурабишвили призвала грузин выйти на улицы и начать кампанию сбора подписей, сообщило РИА «Новости».

«Завтра концерта не будет, но это сейчас неважно. Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня», - заявила она.

Митинг, по словам Зурабишвили, станет волеизъявлением народа, признаком того, что Грузия не изменит своего курса, и ответом на гибель нарушителя границы Южной Осетии Тамаза Гинтури. Именно в этот день, 8 ноября, страна получит отчет Евросоюза о выполнении условий для членства.

Пограничники Южной Осетии 6 ноября остановили двух пьяных нарушителей около населенного пункта Амдзарин Ленингорского района. По их словам, вооруженные топором мужчины хотели наехать на пограничный наряд и скрыться. Военные открыли огонь, один человек погиб.

Правящая партия «Грузинская мечта» пыталась отправить Саломе Зурабишвили в отставку из-за нарушения конституции - самовольной поездки за рубеж. Однако инициаторам импичмента не хватило голосов в парламенте.

Грузия Евросоюз Митинги Южная Осетия
07 ноября 2023, 14:14
Турция заявила о готовности провести переговоры России и Украины при одном условии
РИА «Новости»
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Власти Турции готовы организовать мирные переговоры России и Украины, в случае если обе стороны проявят соответствующую политическую волю. С таким заявлением выступил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, о возможности организации переговоров Фидан сообщил в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Источник ТАСС отметил, что конфликт на Украине должен завершиться на основе международного права. Его продолжение влечет негативные последствия не только на региональном, но на и глобальном уровне, указал он.

«Фидан заявил, что Турция будет продолжать делать все возможное для установления мира», - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что Анкара готова провести переговорный процесс, если между сторонами конфликта сформируется соответствующая политическая воля.

Ранее исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд выразил уверенность, что посредником в диалоге между Россией и Украиной мог бы стать Китай.

Турция Россия Украина
07 ноября 2023, 14:11
Нежелание Зеленского проводить выборы на Украине объяснили в Госдуме
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от проведения очередных выборов из-за нестабильной обстановки внутри страны. На это Lenta.ru указал депутат Алексей Чепа.

Парламентарий обратил внимание, что слова Зеленского об отказе от выборов прозвучали после серии заявлений о том, что они пройдут весной 2024 года.

«Однако появлялись материалы о сложной внутренней обстановке на Украине. Мы уже видели противостояние Зеленского с главнокомандующим ВСУ [Валерием] Залужным. Также буквально недавно появилась информация о желании главы разведки [Кирилла] Буданова стать президентом Украины. Поэтому позиции Зеленского ослабели», - сказал Чепа.

Депутат отметил, что президент Украины за поражения ВСУ на фронте пытается переложить ответственность на Залужного. По его мнению, в связи с этим начались чистки среди командного состава украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что «сейчас не время проводить выборы на Украине».

Владимир Зеленский Украина
07 ноября 2023, 13:58
«Вопрос жизни и смерти». Советник Пушилина объяснил нежелание Зеленского проводить выборы
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не только боится потерять свой пост после возможных в 2024 году выборов, но и опасается прихода прокуратуры, причем не одной страны, а сразу нескольких. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Для Зеленского это вопрос жизни и смерти. Именно так. Потому что как только Зеленский перестанет быть президентом, к нему сразу придет прокуратура», - подчеркнул Гагин.

По его словам, в первую очередь действующего украинского лидера обвинят в геноциде народа собственной республики, а также русских.

При этом Зеленский столкнется лицом к лицу с американским правосудием после растрачивания западных миллиардов.

«К нему придет прокуратура Соединенных Штатов и спросит: „Куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали <…> для поддержки твоей страны и народа?“» - указал советник Пушилина.

Также с претензиями к президенту Украины, по его словам, обратится израильская прокуратура после того, как танки страны сгорели в зоне СВО.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не согласен с проведением выборов президента Украины в марте 2024 года. По его словам, этому процессу противоречит объявленное в республике военное положение.

Владимир Зеленский Украина Выборы

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