Страны ЕАЭС на заседании в Санкт-Петербурге подписали новое соглашение по Ирану

Этот вопрос рассмотрели во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось 25 декабря. Полноформатное соглашение подписали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади, вице-премьер России Алексей Оверчук, представители Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Предыдущее соглашение о зоне свободной торговли заключили в 2018 году, оно начало действовать в октябре 2019 года. Минэкономразвития прогнозировало снижение цен на фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, ковры и посуду. В Евразийской экономической комиссии заявили, что наряду с Турцией Иран сможет завозить в Россию яйца без оплаты пошлины. Временную меру ввели из-за роста цен более чем вполовину.

В Санкт-Петербурге страны - участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит достигнутые пять лет назад временные договоренности, сообщило РИА «Новости».