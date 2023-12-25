25 декабря 2023, 15:23

Страны ЕАЭС на заседании в Санкт-Петербурге подписали новое соглашение по Ирану

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге страны — участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит достигнутые пять лет назад временные договоренности, сообщило РИА «Новости».

Этот вопрос рассмотрели во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось 25 декабря. Полноформатное соглашение подписали председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Алиабади, вице-премьер России Алексей Оверчук, представители Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении.

Предыдущее соглашение о зоне свободной торговли заключили в 2018 году, оно начало действовать в октябре 2019 года. Минэкономразвития прогнозировало снижение цен на фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, ковры и посуду. В Евразийской экономической комиссии заявили, что наряду с Турцией Иран сможет завозить в Россию яйца без оплаты пошлины. Временную меру ввели из-за роста цен более чем вполовину.

В Санкт-Петербурге страны - участницы Евразийского экономического союза подписали соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно заменит достигнутые пять лет назад временные договоренности, сообщило РИА «Новости».

Саммиты Санкт-Петербург Международные отношения Торговля Иран Экономика
25 декабря 2023, 15:08
Песков указал на очевидность попыток из-за рубежа спровоцировать беспорядки в Сербии
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Протестные акции и беспорядки в сербской столице третьи силы пытались организовать в том числе и из-за рубежа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Кремль Дмитрий Песков Сербия Беспорядки
25 декабря 2023, 14:17
Дипломаты назвали вызов посла России в МИД Ирана дружественным
РИА «Новости»
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Временного поверенного России вызвали в МИД Ирана, чтобы передать протест по вопросу принадлежности трех оспариваемых с ОАЭ островов в Персидском заливе. Встреча прошла в дружественной обстановке, сообщил РБК представитель российского диппредставительства.

«[Встреча прошла] в дружественной атмосфере. <…> Основной итог - подтверждение глубоких многоплановых отношений между нашими странами», - сообщили дипломаты.

МИД Ирана в отсутствие посла через временного поверенного передал России свою позицию по территориальной принадлежности островов Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса. Дипломату напомнили о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет стран.

В посольстве России заявили, что между странами по-прежнему крепкие отношения, они реализуют много проектов. Например, ЕАЭС и Иран подпишут соглашение о свободной торговле, в Тегеране откроют памятник поэту Расулу Гамзатову, а с МЧС обсудят профильное взаимодействие.

Участники VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко выпустили заявление о необходимости решить вопрос принадлежности островов мирным путем. Они допустили проведение переговоров или обращение в международный суд ООН.

Дипломатия Международные отношения Россия ОАЭ Иран
25 декабря 2023, 13:26
Президент Сербии получил неопровержимые доказательства причастности Запада к протестам — посол
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Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко отношения двух стран и причастность Запада к беспорядкам в Белграде. Дипломат заявил об этом по итогам встречи, сообщило РИА «Новости».

«У президента Сербии есть данные о том, что протесты в стране поддерживаются с Запада, эти данные неопровержимы», - сказал он.

Александр Боцан-Харченко сказал, что протесты спланировали извне для того, чтобы ослабить власть действующего президента из-за его нежелания присоединиться к антироссийским санкциям. Он заявил, что беспорядки организовали по принципу «майданных революций».

Несогласные с результатами выборов 17 декабря несколько раз устраивали в Белграде акции протеста. Они попытались 25 декабря прорваться к зданию администрации, но полиция остановила толпу. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за своевременно предоставленную информацию о готовящихся беспорядках. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Запада к этим происшествиям.

Дипломатия Сербия Международные отношения Россия Беспорядки Запад
25 декабря 2023, 12:48
Профессор ВШЭ пояснила, почему протесты в Сербии «сдуются естественным путем»
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Протесты в Сербии спровоцировали выборы в парламент Белграда. Но эти беспорядки «сдуются» естественным путем после новогодних праздников. Об этом заявила профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина. Ее процитировал сайт Bfm.ru.

Она пояснила, что ровно неделю назад в Сербии прошли голосования на разных уровнях. Но протесты начались из-за результатов выборов в скупщину - парламент Белграда. Дело в том, что оппозиция и правящая коалиция получили примерно одинаковое количество голосов. При этом большинство в парламенте не может сформироваться. Для этого сторонам не хватает голосов коалиционных партнеров, с кем они могут объединиться.

Поэтому, по словам эксперта, оппозиция пытается добиться того, чтобы президент Сербии Александр Вучич согласился устроить вторые выборы. Для этого необходимо, чтобы больше людей приняли участие в голосовании. И для оппозиции важно, чтобы это большинство выбрало их. При этом для стимулирования людей и убеждения Вучича у протестующих есть всего четыре дня. Уже в пятницу, 29 декабря, все отправятся встречать Новый год.

«Потом в Сербии уйдут в празднование православного Рождества, и эта протестная сила сдуется естественным путем», - пояснила Энтина.

Происходящее сегодня в Белграде - способ оппозиции нагнетать ситуацию, чтобы создать соответствующую атмосферу у белградцев , заключила она.

Протесты Сербия Оппозиция ВШЭ Выборы

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