Странные обвинения. Россия проанализирует ситуацию с закрытием Финляндией КПП на границе

Россия проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов Финляндией, подчеркнул дипломат.

«Будем разбираться», - добавил Иванов.

Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ в ночь с 17 на 18 ноября, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Речь идет о КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен ранее сообщила, что ведомство подготовит законодательные предложения по ограничению работы пунктов пропуска. По ее словам, причина такой меры заключается в якобы неконтролируемом прибытии беженцев из Сомали, Йемена и Сирии.

До этого финские власти запретили россиянам въезд в страну на велосипедах. Ограничение также связали с наплывом вынужденных переселенцев из других государств.