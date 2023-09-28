Странность в словах Зеленского заметили в США

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По его словам, украинский президент намерен таким образом получить поддержку «левых» и заручиться получением военной помощи.

«Если послушать заявления Зеленского в ООН, то в нем достаточно много странных моментов. Что он делает? Почему он заговорил про это?» - задался вопросом Горовиц.

Заседание Генеральной ассамблеи ООН прошло с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке, его посетил Зеленский. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал невеселость украинского президента и заявил, что тот «явно не был в ударе».

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