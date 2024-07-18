18 июля 2024, 02:49

Странное поведение стрелка заметили за час до покушения на Трампа

Freepik
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Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Томаса Мэтью Крукса примерно за час до происшествия. Об этом телеканалу NBC News рассказал сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

«Его определили, как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак», - отметил он.

По словам Баррассо, сотрудники секретной службы потеряли его из виду, но никто не взял на себя ответственность. Также сенатор заявил, что глава секретной службы Кимберли Читл «должна покинуть» свой пост.

Ранее стало известно, что снайпер успел заметить, как стрелок прицеливался за несколько минут до покушения на экс-президента США.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в округе Батлер штата Пенсильвания. Пуля задела его ухо. Снайперы ликвидировали подозреваемого в покушении.

По предварительным данным, стрелок пробрался на крышу здания в момент , когда в помещениях находились сотрудники полиции штата.

США Стрельба Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
18 июля 2024, 01:57
Россиянин получил 36 месяцев тюрьмы за контрабанду из США
Freepik
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Россиянина Максима Марченко обвинили в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники. Суд приговорил его к трем годам тюрьмы и 36 месяцам нахождения под надзором, сообщил РИА «Новости».

Правоохранители пришли к выводу, что россиянин приобрел у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного и военного назначения. Речь идет о микродисплеях OLED для оптических прицелов, очках ночного видения, тепловизорах и системах вооружения.

Марченко арестовали в сентябре 2023 года, когда он жил в Гонконге и управлял несколькими компаниями. По версии следствия, 51-летний россиянин с двумя сообщниками организовал сеть незаконных закупок в России, Китае и других странах. Также он сознался в отмывании денег, полученных преступным путем.

Ранее в Майами арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Анатолия Легодимова. Ему предъявили обвинение в обороте незаконных фондов.

США Контрабанда Тюрьмы
18 июля 2024, 01:44
Байден заразился коронавирусом
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет принять участие в мероприятии. Об этом заявили организаторы конференции UnidosUS, написало издание Newsweek.

Позже Белый дом подтвердил, что у Байдена диагностировали коронавирус, но он испытывает мягкие симптомы болезни. Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер, президент получил положительный тест на COVID-19 после «своего первого мероприятия в Лас-Вегасе».

Она указала, что американский лидер вакцинирован. Байден будет выполнять обязанности президента США, находясь на самоизоляции в резиденции в Делавэре.

Ранее американский лидер перечислил причины, при которых мог отказаться от борьбы за президентский пост.

Байден заверил, что, если бы были определенные медицинские показания, он бы вышел из гонки.

США Белый дом в США Коронавирус в США Джо Байден
18 июля 2024, 00:11
«Живут с этим каждый день». На Западе вспомнили о заявлении Путина
РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз показал фрагмент выступления президента России Владимира Путина о НАТО на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году. Кадры появились на странице Боуза в социальной сети X.

Журналист привел слова Путина об агрессивной политике Североатлантического альянса. По его мнению, российский лидер неоднократно высказывался на эту тему.

«Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил „Оборонительный союз“, не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», - резюмировал Боуз.

Ранее глава государства заявил, что условия для заключения мирных соглашений изменятся, если Украина и Запад откажутся от предложений России. По словам Путина, ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.

Россия Запад Владимир Путин
17 июля 2024, 23:38
Путин переговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили российско-саудовское сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Кроме того, было решено продолжить тесную координацию в рамках «ОПЕК », чтобы обеспечить стабильность на рынке энергоносителей.

Путин и наследный принц договорились и дальше поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее российский лидер провел совещание с правительством по экономическим вопросам, отметив, что нужно создать условия для обращения цифровых финансовых активов , развивать инфраструктуру и своевременно проработать соответствующую правовую базу.

Саудовская Аравия Россия Владимир Путин

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