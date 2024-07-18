Странное поведение стрелка заметили за час до покушения на Трампа

«Его определили, как подозрительного за час до стрельбы. У него был дальномер и рюкзак», - отметил он.

По словам Баррассо, сотрудники секретной службы потеряли его из виду, но никто не взял на себя ответственность. Также сенатор заявил, что глава секретной службы Кимберли Читл «должна покинуть» свой пост.

Ранее стало известно, что снайпер успел заметить, как стрелок прицеливался за несколько минут до покушения на экс-президента США.

Покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он выступал на предвыборном митинге в округе Батлер штата Пенсильвания. Пуля задела его ухо. Снайперы ликвидировали подозреваемого в покушении.

По предварительным данным, стрелок пробрался на крышу здания в момент , когда в помещениях находились сотрудники полиции штата.