Странам Юго-Восточной Азии предложили объединиться по примеру шенгена

Переговоры о визовой программе таиландская сторона провела с Камбоджей, Лаосом, Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом. За прошлый год эти страны приняли около 70 миллионов туристов.

Благодаря новой инициативе путешественники смогут беспрепятственно перемещаться между шестью государствами. Совместную визовую программу страны Юго-Восточной Азии обсуждают уже более 20 лет, но сейчас стороны могут достигнуть договоренностей по этому вопросу, отметили в агентстве. По информации издания, страны хотят защитить свою экономику от «вялого экспорта и слабого мирового спроса».

Ранее Шри-Ланка продлила безвизовый режим для граждан России и еще шести государств. Путешественники из РФ смогут посетить экзотическую страну без визы до 30 апреля.