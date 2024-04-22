Странам Евросоюза запретят импорт российского газа

Он сказал журналистам, что министры обсудят способы увеличить поддержку Украины. Одним из них станет запрет на импорт российского газа.

«Принятие 14-го пакета санкций - одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», - сказал министр.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о запуске работы над очередным пакетом антироссийских санкций. Он заявил, что в него включат меры для контроля над соблюдением потолка цен на нефть и введут ответственность за обход уже введенных ограничений. Сократить импорт энергоресурсов из России призвали страны G7.