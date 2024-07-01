Страна НАТО совершила новый маневр против России

Победа на президентских выборах США позволит кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу начать расследования против ряда высокопоставленных чиновников. Об этом в комментарии Politico заявил экс-советник бывшего американского лидера и главный стратег Белого дома Стив Бэннон.

Он подчеркнул, что речь идет не о возмездии, а о необходимости установления справедливости. В список потенциальных фигурантов будущего расследования Бэннон включил бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, экс-главу бюро Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера, занимавшего пост генерального прокурора Уильяма Барра и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«Мы говорим, что хотим справедливости. Мы хотим провести полное расследование, а затем, возможно, будут предъявлены уголовные обвинения», - заявил он.

Собеседник журналистов добавил, что тем, кто не делал ничего предосудительного, беспокоиться не о чем.

На вопрос про обещание Трампа посадить в тюрьму экс-генерального прокурора Меррика Гарланда, бывший советник американского президента подчеркнул, что не сомневается в решении своего шефа.

«В этом городе тысячу раз в день люди говорят: надо насадить головы на пики. Так вот и нам придется надеть голову Гарланда на пику», - подчеркнул Бэннон.

Он добавил, что это всего лишь метафора и воспринимать его слова не нужно буквально.

По словам Бэннона, настоящим возмездием Трампа всем недоброжелателям станет его успешный второй срок на посту главы государства.

Занимавший пост генерального прокурора Меррик Гарланд стал инициатором дела о штурме Капитолия сторонниками Трампа в начале января 2021 года. Среди фигурантов дела оказался бывший советник президента Стив Бэннон, которого осудили на четыре месяца заключения и приговорили к штрафу в 6,5 тысячи долларов за игнорирование судебной повестки.

Голосование на выборах президента США пройдет 5 ноября 2024 года. Основными претендентами на пост главы государства стал действующий лидер страны Джо Байден, выступающий от Демократической партии, и экс-президент Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией.

Первые дебаты кандидатов прошли в прямом эфире на минувшей неделе. По их итогам выступление Байдена назвали провальным. По данным телеканала CNN, в Демпартии пришли в отчаяние от того , как показал себя их кандидат.