В ролике, снятом 28 января 2003 года, политик обратился к американскому президенту Джорджу Бушу - младшему и предупредил о последствиях вторжения в Ирак. Интернет-пользователи восприняли это, как очередное предсказание.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, <…>, и вся страна твоя будет под водой!» - заявил политик.

Многие высказывания Жириновского стали пророческими. Он предупредил о возможном срыве выборов президента США в 2024 году, разрешении украинского конфликта и проблемах основателя Telegram Павла Дурова.

«Известия» сообщили, что политик предсказал также объединение Русского мира в границах СССР.

Метеорологи присвоили урагану «Милтон» максимальную пятую категорию и предупредили, что он может принести сильные наводнения. Из-за опасности из Флориды эвакуировались более пяти миллионов человек.