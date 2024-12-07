Страна БРИКС отмежевалась от идеи единой валюты

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Таким образом, он отреагировал на угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа ввести пошлины 100% на товары стран БРИКС в случае попыток создания единой альтернативной доллару валюты.

Дас подчеркнул, что объединение не принимало таких решений, а идею выдвинул лишь один участник блока.

«Сомневаемся в реализации такого плана, потому что нужно учитывать географическое распределение стран-членов. В этом серьезное отличие от Еврозоны, в БРИКС есть географическую смежность», - добавил глава индийского Резервного банка.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил Трампу, что доллар начали использовать как инструмент политической и даже вооруженной борьбы.