«Страха уже нет». Жители Израиля рассказали об атаке иранских дронов
Израильские власти включили сирены воздушной тревоги. Жителям страны стали приходить экстренные оповещения от Службы управления тылом об атаке иранских дронов, сообщил сайт kp.ru.
«Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата», - указали в сообщении.
Израильтяне рассказали, что уже привыкли к полетам беспилотников, поэтому «страха и паники нет».
«Спит вся округа - в каждой квартире горит свет или мерцает телевизор. Получу сообщение - и вместе с сыном спущусь в убежище», - отметила собеседница издания.
По словам другой жительницы Израиля, в городе ощущается напряжение.
«Мы привыкли. Голова болит только за то, с кем завтра оставлять детей», - добавила она.
Ранее сообщалось, что армия Ирана выпустила десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку. Иранское руководство назвало удар по Израилю операцией «Истинное обещание».