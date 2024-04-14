«Страха уже нет». Жители Израиля рассказали об атаке иранских дронов

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«Вам поступило оповещение о вторжении вражеского летательного аппарата», - указали в сообщении.

Израильтяне рассказали, что уже привыкли к полетам беспилотников, поэтому «страха и паники нет».

«Спит вся округа - в каждой квартире горит свет или мерцает телевизор. Получу сообщение - и вместе с сыном спущусь в убежище», - отметила собеседница издания.

По словам другой жительницы Израиля, в городе ощущается напряжение.

«Мы привыкли. Голова болит только за то, с кем завтра оставлять детей», - добавила она.

Ранее сообщалось, что армия Ирана выпустила десятки беспилотников в сторону Израиля. В Корпусе стражей исламской революции подтвердили БПЛА-атаку. Иранское руководство назвало удар по Израилю операцией «Истинное обещание».