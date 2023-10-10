Страх Зеленского из-за событий в Израиле раскрыли в США

Читайте нас в:

«Никто уже почти не обсуждает и не сообщает о том, что делает Украина», - прокомментировал он потерю интереса Запада к стране на фоне ситуации в Израиле.

По мнению Джонсона, внешний вид Зеленского хорошо выдает его нервозность.

«Он отлично понимает, что его ждет. Поэтому больше не появляется в зеленом хаки», - добавил бывший аналитик.

Ранее американский сенатор Джош Хоули предложил перенаправить Израилю все средства , которые изначально предназначались Украине.

Боевики из движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля утром 7 октября. В ответ израильские власти объявили о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и ввели особое положение в стране.