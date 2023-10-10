Страх Зеленского из-за событий в Израиле раскрыли в США
Украинский президент Владимир Зеленский серьезно опасается прекращения военных поставок Запада из-за конфликта между движением ХАМАС и Израилем. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Никто уже почти не обсуждает и не сообщает о том, что делает Украина», - прокомментировал он потерю интереса Запада к стране на фоне ситуации в Израиле.
По мнению Джонсона, внешний вид Зеленского хорошо выдает его нервозность.
«Он отлично понимает, что его ждет. Поэтому больше не появляется в зеленом хаки», - добавил бывший аналитик.
Ранее американский сенатор Джош Хоули предложил перенаправить Израилю все средства , которые изначально предназначались Украине.
Боевики из движения ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля утром 7 октября. В ответ израильские власти объявили о начале контртеррористической операции «Железные мечи» и ввели особое положение в стране.