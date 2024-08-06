06 августа 2024, 17:14

Страдающий от эмфиземы легких Линч отказался уходить на пенсию

pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости

Режиссер Дэвид Линч рассказал об улучшении самочувствия и отказался уходить на пенсию. Заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

Линч поделился, что уже прошел несколько медицинских обследований после того, как ему поставили диагноз эмфизема легких.

«В целом я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не собираюсь уходить на пенсию», - отметил режиссер.

Он подтвердил, что его серьезное заболевание связано с многолетним курением, от которого он отказался более двух лет назад. Линч также добавил, что испытывает трудности с передвижением на большие расстояния из-за нехватки кислорода. По его словам, он вынужден оставаться дома, и даже простуда может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее Линч поделился подробностями своего диагноза, а также сообщил о возможности вернуться к работе в кино удаленно.

Болезни Кино
06 августа 2024, 16:37
«Чисто на еду присылают». У россиянок, избитых полицией в Анталье, закончились деньги
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Двух туристок из России избили полицейские в турецком аэропорту. Суд запретил им выезжать из страны, и уже два месяца они находятся в Анталье. Недавно у них закончились деньги, и ситуация стала бедственной. Одна из пострадавших, Юлия, дала комментарий 360.ru.

По ее словам, с них сняли все обвинения, кроме сопротивления властям, и переквалифицировали дело из уголовного в административное. Они ждут суда, но когда он состоится - никто не знает. По ее словам, они ходили в суд с адвокатом и консулом, но дело не движется.

Девушки живут в заброшенном доме и целые дни проводят на пляже, там же моются, а когда становится совсем жарко - уходят в торговый центр, где есть кондиционеры.

«Сегодня ровно два месяца, как мы здесь. Мы уже 300 тысяч отдали. У нас уже просто все. Нам уже никто ни прислать не может, ничего. Чисто на еду присылают, чтобы мы здесь вообще не умерли с голоду», - отметила Юлия.

Кроме того, она записала на видео условия, в которых живет с соотечественницей. В помещении нет ни мебели, ни отделки, а спят они прямо на полу.

Ранее пострадавшие россиянки рассказали , как турецкие полицейские их избили и заковали в наручники, не объясняя причину.

Турция Туризм Россия
06 августа 2024, 11:03
Участники беспорядков в Бангладеш ворвались на территорию тюрьмы и подожгли ее
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Участники беспорядков в Бангладеш прорвались на территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и подожгли ее, в результате чего 500 заключенных сбежали. Сообщило издание UNB.

По данным СМИ, вооруженная палками и другими предметами толпа устроила протест в день комендантского часа в понедельник. Позже они направились к тюрьме, где сломали ворота и подожгли несколько зданий.

«Примерно 500 заключенных смогли сбежать», - отметили журналисты.

Кроме того, участники беспорядков подожгли полицейский участок, офисы и магазины в городе.

В понедельник премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в Дакке и переехали в более безопасное место. Согласно информации телеканала News18, Хасина подала в отставку и вылетела в индийский город Агартала.

Тюрьмы Беспорядки
06 августа 2024, 09:33
Число погибших из-за беспорядков в Бангладеш за день выросло на 109
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Число погибших во время начавшихся беспорядков в Бангладеш за день возросло на 109 человек. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на полицию и медиков.

«По меньшей мере 109 человек погибли в ходе ожесточенных беспорядков в Бангладеш в понедельник», - передали журналисты.

День назвали «самым смертоносным» с момента начала протестов. Общее число погибших достигло 409 человек.

Демонстрации в Бангладеш начались несколько недель назад после того, как стало известно о коррупционных схемах в правительстве. Премьер-министр страны Шейх Хасина покинула резиденцию в Дакке на фоне беспорядков. Местные военные после отставки политика сформируют временное правительство.

Ранее протестующие устроили погром в доме министра внутренних дел Бангладеш Асадуззамана Хана. В Дакке участники беспорядков подожгли музей основателя Бангладеш и ворвались в здание парламента.

Отставки Военные Протесты Беспорядки Полиция
06 августа 2024, 09:26
«Ядерные бомбы без конца?» В США высмеяли предложения по наращиванию вооружений
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Если Соединенные Штаты будут наращивать ядерные вооружения, это повысит вероятность ядерного конфликта. Такое мнение высказал аналитик Института ответственного госуправления Куинси Уильям Хартунг в статье для Resposible Statecraft.

Он прокомментировал доклад аналитического центра Heritage Foundation, который призвал нарастить ядерный потенциал США в связи с успехами России и Китая. Хартунг раскритиковал идею «мозгового центра» и предположил, что ее авторы погрязли в прошлом. Он напомнил, что планы необходимо строить, ориентируясь на будущее.

«Ядерные бомбы без конца? <…> Они продвигают схему, которая сейчас так же неосуществима, как и 40 лет назад», - указал эксперт.

По его словам, план Heritage Foundation не спасет мир от ядерного конфликта, а только приблизит его. Он добавил, что Белому дому придется найти другие способы для снижения напряжения в отношениях с Россией и Китаем.

Ранее экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком обратил внимание, что Запад все больше подводит мир к ядерной катастрофе. Он с иронией напомнил об опасениях западных лидеров в связи с глобальным потеплением и отметил, что политики могут уничтожить человечество не в далеком будущем, а уже в этом году.

Ядерное оружие США Россия Китай

Новости по теме