Страдающий от эмфиземы легких Линч отказался уходить на пенсию

Линч поделился, что уже прошел несколько медицинских обследований после того, как ему поставили диагноз эмфизема легких.

«В целом я в отличной форме, за исключением эмфиземы. Я полон счастья и никогда не собираюсь уходить на пенсию», - отметил режиссер.

Он подтвердил, что его серьезное заболевание связано с многолетним курением, от которого он отказался более двух лет назад. Линч также добавил, что испытывает трудности с передвижением на большие расстояния из-за нехватки кислорода. По его словам, он вынужден оставаться дома, и даже простуда может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее Линч поделился подробностями своего диагноза, а также сообщил о возможности вернуться к работе в кино удаленно.