Стояногло обратился к жителям Молдавии после оглашения промежуточных итогов

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения», - написал он.

После подсчета 90% голосов Стояногло занял лидирующую позицию, набрав 50,81% против 49,19% Санду. Однако когда подсчитали 93,33%, конкурентка обогнала экс-генпрокурора, набрав 50,49% против 49,51% оппонента.

При этом в Гагаузии - родине Стояногло, политик с большим перевесом победил Санду. После обработки более 90% бюллетеней стало известно, что там он набрал 95,92% голосов.