20 июля 2024, 23:31

Сторож погиб из-за взрыва рядом с военным полигоном Армении

РИА «Новости»
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Взрыв прогремел рядом с полигоном Министерства обороны Армении на юге страны. Погиб один человек, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«На полигоне Минобороны взрыва не было. Его зафиксировали на территории, прилегающей к полигону, погибший - гражданское лицо», - указали в сообщении.

По данным агентства «Sputnik Армения» , взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. Жертвой ЧП стал сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что погибшему было 64 года. Другие подробности не приводились.

Ранее неизвестный мужчина устроил стрельбу в отделе полиции в Армении. Преступление произошло в Котайкской области. Иностранец начал стрелять по полицейским из винтовки. Сообщалось о двух пострадавших. Ранения получил и сам стрелявший.

Армения Взрывы Полигоны
20 июля 2024, 23:12
В США заявили о возможной ядерной войне из-за решения ФРГ
РИА «Новости»
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Появление на территории Германии дальнобойных ракет США может спровоцировать эскалацию ситуации. Об этом в интервью Sputnik заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер.

«Россия остановила разработку или прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году. И есть мнение, что эту систему могут вернуть в строй и развернуть в короткие сроки», - пояснил он.

Разведчик назвал решение о размещении в Германии американских ракет безответственной эскалацией. Он выразил уверенность, что действия немецких властей могут обернутся «выпущенными в гневе ракетами», что перерастет в ядерную войну между Россией и Соединенными Штатами.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявил, что размещение американских ракет на территории Германии стало ответом на российские «Искандеры» в Калининградской области.

Германия Ядерное оружие США Ракеты Россия Оружие
20 июля 2024, 22:04
Три человека погибли в результате атак на порт в Йемене
РИА «Новости»
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Самолеты ВВС Израиля атаковали порт города Ходейда на берегу Красного моря. Жертвами атаки стали три человека, 15 пострадали, сообщил Al Hadath.

По данным телеканала, при налете Израиля, по словам очевидцев, были убиты или ранены «десятки человек». Также после обстрела в морском порту произошел пожар.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрел самолетами Армии обороны Израиля нефтехранилища в йеменской Ходейде является «тяжелым ударом по террористической ветви Ирана».

По его словам, Израиль продолжат атаковать всех, кого власти страны считают угрозой для своих граждан.

Ранее стало известно, что в результате взрыва в Тель-Авивепо два человека получили ранения. Предположительно, взрыв прогремел на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема.

Израиль Самолеты Иран Йемен
20 июля 2024, 21:48
Вспышку листериоза в США связали с работой биолабораторий
РИА «Новости»
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Вспышки листериоза в США и Канаде, жертвами которых стали два человека, могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Об этом вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила в беседе с РИА «Новости».

«Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», - сказала она.

По словам Яровой, такие выводы она сделала после того, как изучила документальные доказательства, полученные в ходе парламентского расследования. Вице-спикер отметила, что причиной вспышек могут стать прямые эксперименты или утечки.

Она заявила, что граждане США должны потребовать проведения расследования причин резкого распространения вируса и деятельности лабораторий Пентагона.

Ранее стало известно, что в 12 штатах США зафиксировали вспышку листериоза.

Ее жертвами два человека. Они отравились колбасными изделиями.

США Смертность Болезни
20 июля 2024, 21:19
Соратник Трампа Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
Unsplash
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Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев Джей Ди Вэнс призвал действующего главу государства Джо Байдена уйти в отставку до выборов. Об этом он написал в соцсети X.

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен уйти в отставку прямо сейчас», - подчеркнул Вэнс.

Однопартиец Трампа заявил, что те, кто призывает Байдена сняться с предвыборной гонки, но остаться на посту президента, просто «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Кроме того, среди демократов все чаще слышны голоса с призывом выдвинуть на выборы другого кандидата. Они активизировались после провала Байдена на дебатах с Трампом.

Времени осталось мало, так как теоретическая возможность замены кандидата на съезде Демпартии в августе еще остается, но вот практически тяжело будет это сделать, если кандидат сам не откажется от участия в выборах. Пока же Байден говорит, что планирует идти до конца, называя себя лучшим кандидатом.

Ранее сенатор Вэнс сорвал назначение десятков послов в страны Африки и Ближнего Востока , заставляя их заполнять анкеты, касающиеся прав меньшинств, в частности, увеличения количества «гендерно нейтральных туалетов» в американских дипмиссиях.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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