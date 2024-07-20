Сторож погиб из-за взрыва рядом с военным полигоном Армении

«На полигоне Минобороны взрыва не было. Его зафиксировали на территории, прилегающей к полигону, погибший - гражданское лицо», - указали в сообщении.

По данным агентства «Sputnik Армения» , взрыв произошел на территории медно-молибденового комбината. Жертвой ЧП стал сторож. Пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что погибшему было 64 года. Другие подробности не приводились.

Ранее неизвестный мужчина устроил стрельбу в отделе полиции в Армении. Преступление произошло в Котайкской области. Иностранец начал стрелять по полицейским из винтовки. Сообщалось о двух пострадавших. Ранения получил и сам стрелявший.