13 января 2024, 12:27

Сторонник независимости Тайваня предварительно набрал большинство голосов на выборах

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Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал «Саньли».

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал « Саньли ».

Следом за Циндэ с 28,9% голосов идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с США и Китаем, Кэ Вэньчжэ. Третье место предварительно занял кандидат от оппозиционной партии, выступающий за нормализацию отношений с Китаем, Хоу Юи (28,4%).

Ранее победу Лая Циндэ предсказал журналистам профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй. Он отметил, что количество сторонников независимости на острове продолжает расти. В сложившихся условиях кандидат от ДПП победит «без какой-либо интриги», уверен Хунвэй.

Перед выборами Лай Циндэ заявлял, что готов вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня и тесно сотрудничать с Западом.

Тайвань Выборы
13 января 2024, 12:17
Boeing-737 в Японии вернули в аэропорт вылета из-за трещины на стекле кабины пилота
Unsplash
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Лайнер авиакомпании All Nippon Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей в ходе полета трещины на стекле кабины пилота. Как сообщило агентство Kyodo News, Boeing-737 летел по маршруту Саппоро — Тояма.

На борту самолета были 59 пассажиров, в том числе с грудными детьми, и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Началось расследование.

Ранее гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с лайнерами 737 MAX после ситуации с оторвавшейся дверью и иллюминатором во время полета. Агентство Kyodo News на писало, что у самолета были производственные проблемы. Федеральное управление гражданской авиации США объявило, что проведет расследование, соблюдает ли Boeing стандарты безопасности.

Сразу несколько стран приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX-9 после ЧП. Американская авиакомпания Alaska Airlines устроила проверку и обнаружила незакрепленное оборудование на Boeing 737-9 MAX.

Лайнер авиакомпании All Nippon Airways экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возникшей в ходе полета трещины на стекле кабины пилота. Как сообщило агентство Kyodo News , Boeing-737 летел по маршруту Саппоро - Тояма.

США Авиация Дети Япония Самолеты Boeing
13 января 2024, 12:00
Жертвами оползней в Колумбии стали 18 человек
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Порядка 35 человек пострадали из-за оползней в департаменте Чоко на западе Колумбии. В результате стихийного бедствия погибли 18 жителей, сообщила газета Tiempo.

Местные жители рассказали изданию, что оползни такого масштаба возникли в этом районе впервые. Спасатели проводят поисковые работы. По информации газеты, 25 пострадавших поместили в больницу муниципалитета Эль-Кармен-де-Атрато.

«Машины скорой помощи из департамента Антьокия и техника мобилизованы, чтобы обеспечить транспортировку раненых и погибших в Кибдо», - указали журналисты.

Из Боготы и Медельина к месту ЧП вылетели спасательные вертолеты. Чтобы обезопасить водителей, дорогу Кибдо - Медельин перекрыли.

Ранее землетрясения произошли в Японии. Больше всего от подземных толчков пострадала префектура Исикава. Из-за стихийного бедствия погибли 110 человек, еще 516 жителей получили травмы. Сейсмологи заявили, что землетрясение стало самым мощным в регионе за 139 лет.

Спасатели Больницы Работа
13 января 2024, 09:40
«Пока он не развязал мировую войну». Байдена призвали привлечь к уголовной ответственности
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Нападение США на Йемен перечеркнуло нормы международного права, и президента Джо Байдена следует привлечь к уголовной ответственности из-за ударов по территории суверенной страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил о низком рейтинге американского лидера и предположил, что Байден решил отвлечь внимание избирателей от ряда проблем с помощью «маленькой победоносной войны». По его словам, президент США хочет скрыть от американцев внешнеполитические неудачи на Украине и внутренние проблемы государства.

«Именно по этой причине администрация Байдена не уведомила конгресс США о нападении на Йемен. Это подтверждает нанесение удара в политических интересах действующего президента», - подчеркнул Володин.

Председатель ГД отметил, что на нарушение конституции Байдену указали даже его сторонники. Володин предложил привлечь главу США к ответственности, «пока он не развязал мировую войну».

Ранее американские военные более 70 раз ударили по объектам хуситов в Йемене. Военный обозреватель Виктор Баранец предупредил, что действия США могут привести к континентальной войне.

США Выборы президента США Джо Байден Йемен
13 января 2024, 09:19
Два американских военных пропали без вести в районе Сомали
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Два военнослужащих Военно-морских сил США пропали без вести после переброски в район операции у берегов Сомали. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) на официальном сайте.

«Моряки были переброшены в район действий Пятого флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач», - отметили в пресс-службе.

Военные начали проводить спасательную операцию для розыска пропавших моряков. В CENTCOM добавили, что дополнительные данные об исчезнувших американцах не будут разглашаться до окончания поисков.

«Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем публиковать дополнительную информацию о пропавших», - указали в Центральном командовании.

Политолог Николай Топорнин предположил, что в Сомали в 2024 году может начаться военный переворот. Риск смены власти силовым методом также присутствует в Нигере, Мали, Буркина-Фасо, Эритрее и Судане, добавил он.

США Военные Войны Судан Нигер Ближний Восток

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