Столтенберг увидел в договоре России с КНДР важный знак для Запада

Во время публичной дискуссии в Оттаве политик заявил о сближении «авторитарных держав». По словам Столтенберга, Россия, Китай, Иран и КНДР стали поддерживать друг друга так, как никогда раньше.

«Когда они становятся все более и более согласованными <…>, тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию», - сказал он.

Генсек призвал усилить работу стран НАТО с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он сообщил, что Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее уже отправили приглашение на июльский саммит альянса в Вашингтоне.

Договор о всеобъемлющем партнерстве подписали в Пхеньяне. Президент России Владимир Путин заявил, что соглашением помимо прочего предусмотрели взаимную помощь в случае нападения.