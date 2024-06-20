20 июня 2024, 06:45

Столтенберг увидел в договоре России с КНДР важный знак для Запада

Пресс-служба Кремля
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Сближение таких стран, как Россия, КНДР, Иран и Китай, должно сплотить Запад в борьбе за демократию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал об этом в ответ на заключение российско-северокорейского договора о партнерстве, сообщило агентство Reuters.

Во время публичной дискуссии в Оттаве политик заявил о сближении «авторитарных держав». По словам Столтенберга, Россия, Китай, Иран и КНДР стали поддерживать друг друга так, как никогда раньше.

«Когда они становятся все более и более согласованными <…>, тогда еще более важно, чтобы мы были едины как страны, верящие в свободу и демократию», - сказал он.

Генсек призвал усилить работу стран НАТО с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он сообщил, что Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее уже отправили приглашение на июльский саммит альянса в Вашингтоне.

Договор о всеобъемлющем партнерстве подписали в Пхеньяне. Президент России Владимир Путин заявил, что соглашением помимо прочего предусмотрели взаимную помощь в случае нападения.

Международные отношения Россия КНДР Запад НАТО
20 июня 2024, 07:27
Стало известно, что Ким Чен Ын подарил Путину
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил президенту России Владимиру Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын в саду резиденции для почетных гостей Кымсусан подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан - национальной породы собак нашей страны», - указали авторы материала.

Пхунсан считается крайне редкой для КНДР породой собак. Путин же вручил сразу несколько подарков Ким Чен Ыну. Российский лидер передал лидеру Северной Кореи еще один Aurus , адмиральский кортик и чайный сервиз. Спустя время Путин и Ким Чен Ын прокатились на российском автомобиле, причем президент самостоятельно сел за руль.

Путин приехал в Пхеньян впервые с 2000 года. Он провел переговоры с лидером республики. Во время встречи Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Глава государства заявил, что новый документ является промывным.

Ким Чен Ын Собаки Россия КНДР Владимир Путин
20 июня 2024, 06:32
Подпись патриарха Варфоломея под коммюнике саммита в Швейцарии возмутила Турцию
Unsplash
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Греческий патриархат в Стамбуле принял участие в саммите по Украине в Швейцарии, а патриарх Варфоломей поставил подпись под итоговым заявлением. Возмущенная этим Турция обратилась к организаторам за разъяснениями, сообщил в соцсети X официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.

Пресс-секретарь опроверг информацию о том, что патриарх Варфоломей участвовал в саммите в государственном статусе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан , по словам Кечели, не встречался с главой церкви на полях мероприятия.

«Что касается утверждений о том, что название Греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию, принятую по итогам саммита <…>, то были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины», - сказал он.

Кечели заявил, что Турция не изменила свое отношение к Греческому патриархату в Стамбуле. Страна не признала вселенский статус Константинопольской церкви.

Саммиты Турция Дипломатия Международные отношения Греция Швейцария
20 июня 2024, 05:58
Девушка родила ребенка в ресторане и назвала его в честь заведения
Unsplash
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Американка родила ребенка в одном из ресторанов и решила назвать сына в честь заведения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, роды проходили в Арканзасе. Туда Тайвия Вудфорк приехала вместе с родственниками. Она почувствовала боли в животе, когда сидела с семьей в одном из местных ресторанов. Как заявила 26-летняя девушка, она даже не знала о своей беременности. Рожать ей в итоге пришлось в туалете заведения.

Вудфорк захотела назвать сына в честь ресторана, где он появился на свет. Сотрудники заведения признались, что обрадовались такому решению девушки. Они подарили ей подарки для ребенка и вручили бонусную карту на 200 долларов. Сейчас Вудфорк и ее сын чувствуют себя хорошо.

Дети Беременность Рестораны
20 июня 2024, 05:37
Сбежавшего экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева посадили в Норвегии
РИА «Новости»
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Бывшего командира ЧВГ «Вагнер» Андрея Медведева, который сбежал в Норвегию, приговорили к 120 дням тюрьмы за нападение на бармена и избиение девушки. Об этом сообщило издание Barents Observer.

По информации издания, в ноябре 2023 года Медведев в состоянии алкогольного опьянения попытался устроить драку с барменом, который отказался продавать ему спиртные напитки.

В ту же ночь мужчина избил свою девушку, приревновав ее к пожилому таксисту. Он бил ее кулаком и ладонью по лицу, кусал и оскорблял, а также угрожал убийством, если она расскажет о случившемся. Полиция задержала мужчину, его девушку госпитализировали. Врачи обнаружили у пострадавшей гематомы, укусы, мелкие кровоизлияния в глазу.

Медведев попытался убедить суд, что девушка сама себя избила, а некоторые отметины на ее теле могут быть «следами страсти». Пострадавшая поддержала версию обвиняемого, но суд ей не поверил.

В феврале этого года Норвегия отказала Андрею Медведеву в предоставлении убежища. В то же время суд принял решение пока не депортировать бывшего военного в Россию.

Суд Норвегия Россия Мужчины

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