Столтенберг пригрозил решительным ответом на повреждение газопровода Balticconnector
Повреждение газопровода Balticconnector сказалось на работе критической подводной инфраструктуры. Если расследование покажет, что произошла диверсия, НАТО даст единый и решительный ответ, заявил на встрече министров обороны в Брюсселе генсек Йенс Столтенберг. Об этом сообщил ТАСС.
«Очень важно понять, что произошло, и как это могло произойти. В случае, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», - сказал он.
Столтенберг обратил внимание на повреждение критической подводной инфраструктуры. Он переговорил о произошедшем в Балтийском море с властями Эстонии и Финляндии. Проблемы в работе газопровода Balticconnector обсудят на заседании министров обороны стран НАТО 12 октября.
В морской части Balticconnector 8 октября зафиксировали снижение давления. Магистраль перекрыли. Специалисты обнаружили и устранили утечку. Полное восстановление сети займет несколько месяцев.