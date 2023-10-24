Столтенберг потребовал, чтобы Швецию приняли в НАТО до конца ноября

«Столтенберг около недели назад разослал письмо всем государствам-членам НАТО, в котором заявил, что Швеция должна стать членом НАТО не позднее встречи министров иностранных дел НАТО, намеченной на 28–29 ноября», - сказал представитель шведского правительства.

В Турции, которая выступала против присоединения Швеции , но потом согласилась, до сих пор не ратифицировали заявку. Этот вопрос вынесут на рассмотрение парламента после того, как получат одобрение комитета по международным отношениям. Дату заседания, по информации агентства, еще не назначили.

Власти Венгрии одобрили заявку Финляндии и заявили, что не станут чинить препятствий Швеции, если Турция согласится на ее членство. Парламент все еще не назначил день депутатского голосования.

Старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин предупредил, что турецкое правительство обернет в свою пользу снятие вето со вступления Швеции в НАТО. Оно добьется снятия оборонных санкций и парализует Евросоюз.