16 ноября 2023, 16:24

Столтенберг пообещал, что Путин получит «больше» НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин хотел уменьшить влияние альянса во время конфликта на Украине, но получит еще больше. Фрагмент выступления политика опубликовали в Сети.

«Путин хотел уменьшить НАТО, но он получит „больше“ НАТО», - заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также призвал не бросать Украину, несмотря на тяжелую ситуацию, а наоборот нарастить поддержку. До этого в США одобрили правительственный бюджет без помощи Украине.

Ранее в МИД РФ говорили о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде: полностью или по частям. В дипведомстве напомнили, что неоднократно разъясняли свою позицию по этому поводу.

США Россия НАТО Владимир Путин Украина
16 ноября 2023, 16:11
Странные обвинения. Россия проанализирует ситуацию с закрытием Финляндией КПП на границе
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Обвинения Финляндии в том, что Россия якобы направляет беженцев к границе, «очень странные». Такое заявление в комментарии ТАСС сделал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Россия проанализирует ситуацию с закрытием погранпереходов Финляндией, подчеркнул дипломат.

«Будем разбираться», - добавил Иванов.

Финляндия закроет четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ в ночь с 17 на 18 ноября, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Речь идет о КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен ранее сообщила, что ведомство подготовит законодательные предложения по ограничению работы пунктов пропуска. По ее словам, причина такой меры заключается в якобы неконтролируемом прибытии беженцев из Сомали, Йемена и Сирии.

До этого финские власти запретили россиянам въезд в страну на велосипедах. Ограничение также связали с наплывом вынужденных переселенцев из других государств.

Финляндия МИД РФ
16 ноября 2023, 16:06
Численность населения Казахстана выросла до 20 млн человек
Unsplash
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Численность населения Казахстана увеличилась до 20 миллионов человек. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием!» - написал казахстанский лидер.

Токаев назвал счастливую семью фундаментом благополучия нации и устойчивого прогресса страны. Власти Казахстана продолжат работать над укреплением семейных ценностей и защищать материнство и детство, заверил глава республики.

Пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана сообщила, что 20-миллионными гражданами государства стали сразу пять детей - три мальчика и две девочки. Все они родились 14 ноября в 08:10.

«Поздравляем всех казахстанцев со знаменательным событием и желаем малышам крепкого здоровья и счастливой жизни!» - написала пресс-служба.

В агентстве также отметили, что в 1991 году население Казахстана составляло 16,4 миллиона человек. Таким образом, за годы независимости республики число ее граждан выросло на 22,3%.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер назвал Казахстан наиболее близким союзником для РФ.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
16 ноября 2023, 15:37
МИД России призвал к немедленному прекращению кровопролития в Газе
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Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

Министр призвал к срочному решению гуманитарных проблем, которые «буквально кричат» в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, где также пострадали десятки мирных жителей.

Российская сторона выступает категорически против терроризма в любых его проявлениях и против борьбы с ним теми методами, которые нарушают международное гуманитарное право, заключил Лавров.

Он отметил, что Совет Безопасности ООН «стыдливо» попросил объявить только одну гуманитарную паузу в палестинском анклаве. Это многое говорит о позиции Соединенных Штатов и их союзников, подчеркнул министр.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась утром 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по территории Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ стал атаковать объекты в палестинском анклаве.

Сергей Лавров МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 15:20
Еще 120 россиян эвакуируют из сектора Газа
РИА «Новости»
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МЧС России эвакуирует из сектора Газа еще 120 россиян и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Третья группа эвакуированных уже выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира. Скоро россияне вылетят в Москву. МЧС поделилось кадрами из оперштаба.

Утром стало известно, что заявки на эвакуацию подали еще 150 россиян. Операция началась 12 ноября, ее организовали МЧС вместе с дипломатами. Из сектора Газа вывезли более 300 человек. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались свыше 100 россиян. Людям помогают оформлять документы, при необходимости оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Те, кому удалось выехать, рассказывают, что вынуждены были жить в зданиях школ и больниц , мириться с отсутствием электричества, им негде было мыться.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов понадеялся на то, что эвакуацию удастся завершить в ближайшие два-три дня. По его словам, всех, кто хочет выехать из сектора Газа, уже внесли в список.

МЧС РФ Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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