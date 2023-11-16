Столтенберг пообещал, что Путин получит «больше» НАТО

«Путин хотел уменьшить НАТО, но он получит „больше“ НАТО», - заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса также призвал не бросать Украину, несмотря на тяжелую ситуацию, а наоборот нарастить поддержку. До этого в США одобрили правительственный бюджет без помощи Украине.

Ранее в МИД РФ говорили о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде: полностью или по частям. В дипведомстве напомнили, что неоднократно разъясняли свою позицию по этому поводу.