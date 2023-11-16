Столтенберг пообещал, что Путин получит «больше» НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский президент Владимир Путин хотел уменьшить влияние альянса во время конфликта на Украине, но получит еще больше. Фрагмент выступления политика опубликовали в Сети.
«Путин хотел уменьшить НАТО, но он получит „больше“ НАТО», - заявил Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса также призвал не бросать Украину, несмотря на тяжелую ситуацию, а наоборот нарастить поддержку. До этого в США одобрили правительственный бюджет без помощи Украине.
Ранее в МИД РФ говорили о том, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде: полностью или по частям. В дипведомстве напомнили, что неоднократно разъясняли свою позицию по этому поводу.