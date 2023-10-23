Столтенберг обрадовался решению Эрдогана по вступлению Швеции в НАТО

«Я приветствую передачу документа. Я жду с нетерпением, когда смогу в самом скором времени принять в НАТО Швецию в качестве полноправного члена», - заявил Столтенберг.

Протокол о ратификации заявки Швеции в НАТО сначала рассмотрит комиссия турецкого парламента по международным делам, а после одобрения документ вынесут на голосование всех депутатов.

Турция и Швеция договорились о ратификации протокола перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Эрдоган тогда потребовал от страны участия в противодействии террористическим организациям, к которым он отнес Рабочую партию Курдистана, чьи участники получили в Европе политическое убежище, а также прекращения скандальных акций с сожжением Корана.

Протокол о вступлении в НАТО Швеции турецкий лидер внес в парламент в понедельник, 23 октября. При этом еще в конце прошлой недели Эрдоган говорил, что инициирует процедуру вступления Швеции в альянс после того, как власти страны возьмут под контроль ситуацию на улицах своей столицы.

Решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внесению в парламент ратификации протокола о вступлении в НАТО Швеции обрадовало генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Как сообщил ТАСС , руководитель организации отметил важность такого шага для дальнейшего укрепления оборонного блока.