Столтенберг не увидел в решении Словакии опасных тенденций для Украины

«Не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине. Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Словакия планировала отправить Украине 14-й пакет военной помощи, но кабмин под управлением избранного в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо заблокировал его. Страна передала киевскому режиму вооружения на 671 миллион евро. Последний транш мог составить 40,3 миллиона евро , его планировали потратить на боеприпасы.

Депутат Верховной рады Украины Александр Мережко назвал Роберта Фицо «мини-Орбаном» за нежелание поддерживать киевский режим и антироссийские санкции. Он допустил, что Словакия в этом вопросе может пойти по пути Венгрии.