Столтенберг не увидел в решении Словакии опасных тенденций для Украины
Правительство Словакии передумало отправлять Украине партию боеприпасов. Несмотря на это, другие члены НАТО продолжат помогать киевскому режиму, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало РИА «Новости».
«Не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине. Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Словакия планировала отправить Украине 14-й пакет военной помощи, но кабмин под управлением избранного в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо заблокировал его. Страна передала киевскому режиму вооружения на 671 миллион евро. Последний транш мог составить 40,3 миллиона евро , его планировали потратить на боеприпасы.
Депутат Верховной рады Украины Александр Мережко назвал Роберта Фицо «мини-Орбаном» за нежелание поддерживать киевский режим и антироссийские санкции. Он допустил, что Словакия в этом вопросе может пойти по пути Венгрии.