Столтенберг назвал сложной ситуацию на Украине

Читайте нас в:

Генсек альянса запланировал встретиться с министрами обороны ЕС и провести переговоры касательно конфликта на Украине. Обсуждение пройдет в Брюсселе в резиденции Евросоюза.

«На полях сражения сложилась сложная ситуация, поэтому сейчас еще важнее сделать нашу помощь более устойчивой и наращивать ее», - указал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Украину.

Ранее помощник генерального секретаря Дэвид ван Вил в интервью японским СМИ опроверг информацию о наличии графика вступления Украины в североатлантический альянс. По его словам, организация хочет избежать обострения конфликта с Россией.

Ван Вил добавил, что Украине придется решить ряд вопросов перед тем, как вступить в НАТО. Он отметил, что украинское руководство должно провести административную реформу и урегулировать конфликт с РФ.