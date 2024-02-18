18 февраля 2024, 04:43

Столтенберг, фон дер Ляйен и Кличко собрались «выпить против Путина» баварского пива

Pixabay
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Участники Мюнхенской конференции по безопасности собрались на вечеринке под названием «Ночь свободы» с неофициальным девизом «Выпьем против Путина». Об этом написало немецкое издание Bild.

Среди гостей замечены глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг, резидент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

Помимо перечисленных в списке гостей значились экс-глава МИД США Джон Керри, министр финансов Германии Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Также гостями мероприятия стали представители бизнеса и военных структур.

По данным издания, присутствующих угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.

Выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский показал свое отчаяние.

Он упрекнул партнеров в искусственном дефиците оружия. Украинский лидер попытался пошутить , но политики не оценили его юмор.

Германия Пиво Владимир Путин
18 февраля 2024, 04:47
«Ужасный президент». Трамп заявил, что Байдена контролируют фашисты
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу государства Джо Байдена контролируют фашисты. Об этом сообщило РИА «Новости».

В субботу, 17 февраля, Трамп выступил перед сторонниками в штате Мичиган. Он критически оценил качества Байдена и как человека, и как президента.

«Джо Байден и контролирующие его фашисты представляют собой угрозу демократии», - заявил он.

По его словам, Байден «коррумпированный человек» и ужасный президент с очень низким показателем интеллекта. Трамп напомнил и про то, как ему требовалась помощь, чтобы найти сцену во время публичных выступлений.

Политик также отметил, что Америка превратилась в страну третьего мира из-за наплыва нелегальных мигрантов и ситуации на южной границе.

Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Экс-президента США обязали выплатить около 355 миллионов долларов, а также запретили работать сотрудником или директором любой нью-йоркской корпорации в ближайшие три года.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
18 февраля 2024, 04:26
Португальские ученые предсказали конец Атлантического океана
Freepik
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Ученые Лиссабонского университета в Португалии предсказали, что Атлантический океан закроется через 20 миллионов лет из-за формирования огненного кольца рядом с Гибралтарским проливом. Исследование опубликовали в научном журнале Geology.

По словам специалистов, Атлантический океан перестанет расти и начнет закрываться из-за появления зон субдукции. Это места, где одна тектоническая плита опускается ниже другой. Кроме того, эти зоны могут мигрировать.

Именно последнее и может произойти в Атлантике, как показало моделирование. Нынешняя зона субдукции, находящаяся ниже Гибралтарского пролива, распространится дальше внутри океана и сформирует атлантическую систему субдукции, сравнимую с тихоокеанским огненным кольцом. Процесс займет 20 миллионов лет.

Ранее ученый-океанограф Доун Райт сообщила, что исследователи океана обнаружили на глубине 10 900 метров на дне Мариинской впадины бутылку из-под пива.

До этого китайские ученые объяснили, что крупнейшее вымирания в истории Земли спровоцировала вулканическая активность.

Ученые Наука
18 февраля 2024, 03:57
Массовые беспорядки вспыхнули на улицах Гааги в Нидерландах
Unsplash
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Две группы граждан Эритреи устроили беспорядки в Гааге в Нидерландах. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщило NL Times.

По данным издания, потасовка произошла между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков кидали в полицейских камни, велосипеды и дорожные знаки.

Агентство ANP сообщило, что в зачинщики беспорядков в Гааге подожги несколько полицейских автомобилей и разбили окна павильона.

Участников удалось разогнать с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа. Мэр Гааги Ян ван Занен отдал распоряжение на его использование. Сейчас причина столкновения устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.

Несколько дней назад акцию протеста провели в Германии на месте строительства оборонного завода. Десятки немцев перекрыли дороги к стройплощадке, чтобы выразить протест политике вооружений.

Беспорядки Нидерланды Полиция
18 февраля 2024, 00:22
Белорусские пограничники задержали хорвата с ножом
Freepik
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Белорусские пограничники задержали жителя Хорватии, который незаконно пересек границу Литвы и Белоруссии в поисках лучшей жизни. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

Нарушителя границы задержали в Гродненском районе. При нем нашли два рюкзака с вещами, нож и деньги.

«Конечной точкой такого незаконного „путешествия“ была Белоруссия или Российская Федерация, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни», - уточнило ведомство.

Мужчине грозит штраф и депортация. В отношении хорвата уже возбудили административное дело по статье о нарушении государственной границы и правил пребывания.

Сейчас иностранец находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы.

В конце января финские пограничники задержали 18 нелегальных мигрантов на закрытой границе с Россией - мужчин, женщин и детей. По предварительной информации, они прибыли с Ближнего Востока. Они пересекли границу пешком и попросили об убежище.

Белоруссия Мигранты Евросоюз

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