Столкновения протестующих и полиции начались в Тбилиси

Митингующие попытались заблокировать вход в здание парламента на улице Руставели, а спецназ применил против них перцовый газ.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, стало известно об 11 задержанных и одном пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.

Ранее во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».