Столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером подтвердили

Серия подземных толчков началась в Японии в минувший понедельник, 1 января, и продолжается до сих пор. Сильнее всего пострадали города префектуры Исикава, где повреждения получили более 200 жилых домов, а более 100 разрушились полностью.

По данным властей, жертвами стихийного бедствия стали 48 человек. Спасатели заявили, что это не окончательное число, так как под завалами могут оставаться тела.

В Береговой охране уточнили, что в пассажирский лайнер около взлетной полосы врезался самолет MA722, принадлежащий авиабазе Ханеда.

«В самолете находились шесть человек, из которых самостоятельно эвакуировался только один. Состояние и местонахождение пяти человек неизвестно», - заявил представитель ведомства.

Он уточнил, что экипаж самолета MA722 вылетел в пострадавшие от серии землетрясений районы Японии.