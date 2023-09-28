Столичные производители продуктов питания провели 257 бизнес-встреч на международной выставке в ОАЭ
Восемь московских компаний представили свою продукцию на международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии. Они провели 257 бизнес-встреч, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Столичные промышленники провели 257 встреч и договорились о расширении экспортных поставок московской продукции», - рассказал Овчинский.
Новую линейку минеральной газированной и негазированной воды презентовал саудовским партнерам производитель безалкогольных напитков «Очаково». Также от компании были презентованы натуральные соки без сахара. Ими заинтересовались зарубежные партнеры.
В сентябре на выставке продуктов питания в Саудовской Аравии восемь московских производителей кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков представили зарубежным партнерам свою продукцию.
Участие в выставке для трех компаний стало первым подобным опытом. До этого предприятия поставляли продукцию только в регионы страны.
Foodex Saudi является ведущей международной торговой выставкой Саудовской Аравии. Ее проводят в 10-й раз. В этом году участниками выставки стали компании из 50 стран.
В 2022 году в рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции перенаправили свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Переговоры о локализации производства питания для школьников и поставках продукции в первую российскую школу в Саудовской Аравии ведет московский производитель костного бульона ProBulion.
В расширении ассортимента заинтересована крупная продуктовая сеть со своим онлайн-магазином в Саудовской Аравии. В качестве первой позиции в новом сегменте магазина компания рассматривает шоколадную продукцию столичного «Монетного двора».
Помимо этого, московский производитель сейчас ведет переговоры о дистрибьюции первой партии шоколадной продукции в Саудовскую Аравию.
Он отметил, что специалисты центра «Моспром» активно помогают столичным промышленным предприятиям участвовать в международных выставках, а также находить новые рынки сбыта и налаживать контакты для сотрудничества.