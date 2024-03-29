Столетний запрет для военных отменили в Британии

По информации источника, разрешение подписал главнокомандующий вооруженными силами Великобритании король Карл III, оно распространяется как на солдат, так и на офицеров.

Указ вступит в законную силу 29 марта. Таким образом, находящиеся на пасхальном отпуске военнослужащие смогут отрастить бороду вдали от службы.

Запрет на бороду в сухопутных войсках действовал около 100 лет. Его отмену связи с кризисом набора новобранцев в Вооруженные силы. При этом служащим Королевского флота и ВВС носить бороды разрешалось. В указе подчеркивается, что борода должна выглядеть аккуратно и соответствовать высоким стандартам внешнего облика военнослужащих.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил отправку военных на Украину.