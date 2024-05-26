Столетний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия

Уроженец Бронкса Руссо с двух лет остался без матери и воспитывался отцом, сестрами и братьями, с которыми он отправился в армию, когда ему исполнилось 19 лет. Военную тренировку Руссо прошел в военном штате Техас, откуда его перебросили в Англию.

«Нас посадили на специальные лодки, чтобы переправиться через Ла-Манш, но как только мы высадились немцы начали обстреливать нас из своих дотов, так что мы выбили их оттуда и продолжали двигаться вперед», - рассказал ветеран.

Руссо воевал до мая 1945 года, пока в День Победы не получил пулевое ранение колена. После операции он месяц провел в больнице Франкфурта и наконец вернулся домой.

На протяжении 60 лет он работал строителем, сантехником, электриком, каменщиком. Он никогда не был женат и не заводил детей. С 2013 года он живет в доме своего племянника Нэта и его жены Ольги.

Руссо объясняет свое долголетие здоровым образом жизни.

«Я принимаю одну таблетку от кровяного давления, и все, даже никаких поливитаминов. Если вы едите хорошую пищу, вам это не нужно. Я ем фрукты, овощи, без сахара и соли. Я отказался от них, когда мне было 70 или 80 лет», - признался ветеран.

Он добавил, что еще в подростковом возрасте начал заниматься спортом и продолжал до 80 лет посещать зал.

«Он любит пить водку каждый день. С тоником, мартини, беллини, - чем угодно. А еще вино на ужин. Выпивка помогает ему поддерживать силы», - рассказала жена племянника Ольга.

Хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление водкой оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг. Кроме того, этот вид алкоголя провоцирует отмирание клеток поджелудочной железы, а также уничтожает печень.