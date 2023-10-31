Эксперты подсчитали стоимость компании с помощью цены одной акции, выделяемой на каждого сотрудника.

«Компания X, бывшая Twitter, сейчас оценивается в 19 миллиардов долларов, исходя из плана акционерного вознаграждения сотрудников компании», - отметили источники издания.

При этом компания X дает возможность своим сотрудникам получать вознаграждение не только в денежном эквиваленте, но и с помощью акций с ограниченным правом распоряжения. Стоимость одной ценной бумаги составляет 45 долларов, указали в журнале. Издание напомнило, что в марте корпорация предложила своим работникам акции на сумму в 20 миллиардов долларов.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Илон Маск за сутки потерял примерно 16 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla. Ценные бумаги этой компании опустились до стоимости в 220 долларов. Специалисты подсчитали, что состояние Маска насчитывает 210 миллиардов в американской валюте.